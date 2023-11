Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 29,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 29,20 EUR. Bei 29,09 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 330.161 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 14,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,29 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Aktie aus.

