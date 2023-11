Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,78 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 29,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 29,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.093 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). 15,21 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 26,59 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,29 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.104,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

