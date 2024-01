Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Mittag

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 34,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,4 Prozent auf 34,15 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 258.573 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 34,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 0,85 Prozent Luft nach oben. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,27 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,67 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

