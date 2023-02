Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag in Grün

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 31,60 EUR zu. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,55 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,41 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 799.311 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,82 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 6,56 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,29 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 55,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 43,29 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DEUTZ-Aktie mit Kurssprung: Daimler Truck wird großer DEUTZ-Einzelaktionär - Daimler Truck-Aktie tiefer

SAF-HOLLAND-Aktie reagiert positiv: Wachstumsaussichten beflügeln SAF-HOLLAND-Aktie

Daimler Truck-Aktie legt zu: Tankstellenbetreiber Aral arbeitet mit Daimler Truck zusammen und eröffnet Ladekorridor für Elektro-Lkw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Daimler Trucks