Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 33,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 33,71 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 409.026 Daimler Truck-Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,21 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,83 EUR.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Handel in Frankfurt: DAX schwächelt

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer