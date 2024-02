Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 33,66 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 33,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 33,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,59 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.787 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 2,26 Prozent niedriger. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 18,09 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,83 EUR.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13.507,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

