Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 46,66 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,66 EUR ab. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 46,51 EUR ein. Mit einem Wert von 47,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 508.381 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,10 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 03.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen

DAX aktuell: DAX klettert zum Handelsende

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX im Plus