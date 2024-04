Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Vormittag zu

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 47,03 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 47,03 EUR. Bei 47,46 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.344 Daimler Truck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 1,30 Prozent zulegen. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,38 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,30 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,43 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 14.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent gesteigert.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 03.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Daimler Truck-Aktie.

