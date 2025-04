Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 36,60 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 36,60 EUR nach. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 386.142 Daimler Truck-Aktien.

Am 03.04.2024 markierte das Papier bei 47,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 19,10 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,78 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

