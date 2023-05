Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Dienstagvormittag

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 30,36 EUR. Bei 30,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 82.885 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 10,01 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,35 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie freundlich: Daimler Truck mit neuer Elektromarke "Rizon" in den USA

Daimler Truck-Aktie höher: Daimler Truck überrascht mit starkem Jahresstart

Volvo-Aktie fällt: Volvo geht von stärkerem Lkw-Absatz in Nordamerika und Europa aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Daimler Trucks