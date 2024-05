Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 42,32 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,32 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,98 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 383.752 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 12,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (27,57 EUR). Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 34,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,04 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,14 EUR aus.

Am 01.03.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 03.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,68 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

