Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 40,19 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 40,19 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,22 EUR an. Bei 39,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 293.763 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 26,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,22 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,00 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,45 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,94 EUR je Daimler Truck-Aktie.

