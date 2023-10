Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck stabilisiert sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,81 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,30 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 32,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 327.289 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 30,43 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,12 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

