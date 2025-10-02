DAX24.449 +1,4%Est505.666 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1753 +0,2%Öl64,99 -0,7%Gold3.885 +0,5%
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
Daimler Truck im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

02.10.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 34,91 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 34,91 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,31 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,06 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 400.265 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 29,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,58 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10:11Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
08:01Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
