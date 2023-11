Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 29,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Bei 29,69 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 29,69 EUR. Bisher wurden heute 283.297 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 15,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (26,59 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.880,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 12.104,00 EUR eingefahren.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge