Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 29,79 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 29,79 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 29,85 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 557.903 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 34,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 13,17 Prozent niedriger. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 10,76 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,67 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Daimler Truck-Aktie.

