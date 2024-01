Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 34,09 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 34,09 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 18.432 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 34,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,03 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 27,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,13 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Daimler Truck-Aktie.

