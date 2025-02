Daimler Truck Aktie News: Bären lasten am Mittag auf Daimler Truck

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,0 Prozent auf 39,66 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 7,0 Prozent im Minus bei 39,66 EUR. Bei 39,30 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.030.121 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 33,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 51,00 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

