Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Vormittag

Um 09:06 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 30,69 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.202 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 20,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,29 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

