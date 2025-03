Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Daimler Truck

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 43,05 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 43,05 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 43,14 EUR. Bei 42,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 394.479 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 31,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,50 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 1,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 19.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

