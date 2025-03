Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 43,58 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 43,58 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 44,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.183.138 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 47,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 49,50 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 14,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 14.03.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 19.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,16 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

