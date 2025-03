Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Daimler Truck

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 42,72 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 42,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,09 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.297 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 11,52 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit Abgaben von 30,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 49,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 19.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

