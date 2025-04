Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 35,45 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 35,45 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,39 EUR ab. Mit einem Wert von 36,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 1.600.504 Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 47,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,26 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 46,78 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,35 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,95 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

