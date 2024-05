Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 40,51 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 40,51 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 39,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.638.715 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 26.05.2023. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 46,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,04 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,13 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,63 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende in Rot