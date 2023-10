Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Daimler Truck

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Daimler Truck-Aktie zieht an: Größtes Logistikzentrum soll in Halberstadt entstehen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Montagshandel in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag

Heute im Fokus

TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche. Boom bei Balkonkraftwerken hält an - Mehr als 300 000 in Betrieb. Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat. Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau.