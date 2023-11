Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 29,92 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 29,92 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,23 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291.608 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 12,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 26,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 11,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,29 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.880,00 EUR im Vergleich zu 12.104,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Daimler Truck dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,41 EUR fest.

