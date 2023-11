Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 30,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 30,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 30,12 EUR. Bei 29,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 19.185 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). Mit einem Zuwachs von 13,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 26,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,29 EUR an.

Am 01.08.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.880,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.104,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

