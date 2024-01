Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag tiefer

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 33,13 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 33,13 EUR abwärts. Bei 33,09 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,34 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 317.126 Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 3,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 20,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,67 EUR an.

Am 07.11.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,43 EUR je Daimler Truck-Aktie.

