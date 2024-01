Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag tiefer

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 33,40 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 33,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.472 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,11 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,46 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,67 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 21.03.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt