Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 43,07 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,5 Prozent auf 43,07 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 42,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 1.222.264 Stück.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 3,83 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 01.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.950,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Am 20.03.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Daimler Truck-Aktie gewinnt zweistellig: Daimler Truck im Schlussquartal über den Erwartungen