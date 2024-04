Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 45,77 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 45,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,63 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.696 Stück gehandelt.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 4,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 39,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 1,30 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 53,00 EUR angegeben.

Am 01.03.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 14.950,00 EUR gegenüber 14.783,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je Daimler Truck-Aktie.

