Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 33,42 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 33,42 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 824.679 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 41,35 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,40 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,25 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 14.03.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Daimler Truck-Aktie.

