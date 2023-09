Blick auf Aktienkurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Plus

04.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 32,19 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 32,19 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 32,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 32,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 124.451 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 34,31 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 6,18 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,00 EUR an. Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.104,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,37 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Daimler Truck-Investition eingebracht NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Produktion vom Semi Truck angelaufen - darum setzt der Tesla-Lkw neue Maßstäbe Daimler Truck-Aktie legt zu: Daimler Truck-Lager in Halberstadt erhält letzte Baugenehmigung

