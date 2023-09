Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 32,20 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 32,20 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.709 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,55 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 30.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 30,20 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie eingefahren. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,37 EUR im Jahr 2023 aus.

