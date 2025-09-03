Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 37,91 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 37,91 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,17 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,66 EUR. Zuletzt wechselten 370.919 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,69 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

