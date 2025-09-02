Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Vormittag zu

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 37,73 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 37,73 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.358 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,14 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,69 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

