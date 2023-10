Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Minusbereich

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 31,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 497.987 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,31 EUR) erklomm das Papier am 10.08.2023. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 7,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2022 bei 24,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 24,67 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,29 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX am Montagmittag

DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus