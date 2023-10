Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag in Rot

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 31,83 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 31,83 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 31,79 EUR. Bei 31,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 75.637 Aktien.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,51 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 13.880,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 12.104,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



