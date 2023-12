Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Montagmittag

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 30,24 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 30,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 275.796 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 34,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 8,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,14 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.860,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

