Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,31 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,31 EUR nach oben. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,35 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,17 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 561.788 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 34,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 9,04 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,14 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2023. Das EPS lag bei 1,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

