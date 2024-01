Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,33 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,33 EUR. Bei 33,36 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,08 EUR. Bei 33,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 284.104 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,44 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,33 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Mit Abgaben von 17,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,67 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.860,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

