Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 33,74 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,74 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,00 EUR aus. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,67 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,70 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 448.708 Aktien.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 22,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

