Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag verlustreich

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 40,40 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 40,40 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 40,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.466 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,29 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 07.11.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie.

