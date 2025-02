Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 39,97 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 39,97 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 39,94 EUR. Bei 40,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 409.139 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Abschläge von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 1,13 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 13,14 Mrd. EUR, gegenüber 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,19 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,15 EUR je Daimler Truck-Aktie.

