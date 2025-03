Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag gefragt

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 41,80 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 41,80 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,94 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 809.118 Stück.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 12,26 Prozent niedriger. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,50 EUR an.

Am 07.11.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX implodiert schlussendlich nahezu

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt nachmittags