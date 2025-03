Daimler Truck Aktie News: Hausse bei Daimler Truck am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 6,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 6,2 Prozent auf 42,30 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,79 EUR zu. Bei 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.482.824 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 11,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 30,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,50 EUR an.

Am 07.11.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 19.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

