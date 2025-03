Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 40,99 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 40,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,51 EUR. Mit einem Wert von 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 159.110 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Mit Abgaben von 27,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je Daimler Truck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,50 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 19.03.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

