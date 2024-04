Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,11 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 46,11 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 45,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,88 EUR. Zuletzt wechselten 243.914 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,21 Prozent.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 14.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent gesteigert.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q1 2024 wird am 03.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün