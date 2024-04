Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,26 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,26 EUR ab. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 45,78 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 52.905 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 2,98 Prozent Luft nach oben. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.950,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.05.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

