Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 31,95 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,95 EUR ab. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 278.227 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 34,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 6,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 29,66 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 13.880,00 EUR gegenüber 12.104,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,37 EUR fest.

